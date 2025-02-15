В Прикамье увеличился спрос на услуги частных стоматологов

В Пермском крае спрос на услуги специалистов частных стоматологических клиник вырос на 45% за год. Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные сервиса «Т-Бизнес», за прошлый год общие обороты стоматологической отрасли по всей России выросли на 26%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

По информации издания, среди субъектов РФ по увеличению числа покупок в клиниках Прикамье оказалось на третьем месте. Лидирующие позиции в этом сегменте заняли Калмыкия (на 54%) и Ульяновская область (на 50%). По росту оборотов клиник лидируют Брянская (рост на 54%), Смоленская (на 53%) и Пензенская (на 51%) области.