В Александровске возникли проблемы с теплоснабжением из-за аварии

Вчера, 14 февраля, в Александровске произошел порыв тепловой сети обратного трубопровода в районе центрального теплопункта. Как сообщила мэрия Александровска в соцсетях, подача отопления временно была приостановлена по ул. Ленина. «Прорыв на теплосетях устранен. Система отопления постепенно заполняется», - сообщила администрация муниципалитета вчера в дневное время.

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Как отмечают местные жители в соцсетях, к вечеру вновь были зафиксированы перебои в подаче тепла. При этом улица Ленина является центральным районом города, в котором располагается основное количество многоквартирных домов, администрация и образовательные учреждения. Позже мэрия Александровска о возобновлении коммунальной проблемы не сообщала.