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«Ленинград» выступит в Сочи после двухлетнего перерыва

Группа «Ленинград» объявила о концертах в Сочи, Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске, где представит альбом, выпущенный в ноябре 2024 года. Это будут первые выступления коллектива в России за два года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Последний российский концерт «Ленинграда» состоялся в сентябре 2022 года на столичных «Лужниках». В предстоящем туре группа выступит без приглашенных артистов.

Концерт в Сочи пройдет 8 марта на Red Arena, в Новосибирске группа выступит 30 мая на «Сибирь-Арене». Также планируется выступление во Владивостоке 6 июня на «Фетисов Арене» и в Хабаровске 8 июня на «Ерофей Арене».

Вячеслав Рыжков

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