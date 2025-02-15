За прошлый год в Прикамье вырос объем сданных на переработку отходов

Пермский региональный оператор ТКО подвел промежуточные итоги внедрения проекта по раздельному сбору отходов в Прикамье. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в 2024 году жители региона направили на переработку более 2,3 тыс. тонн полезных отходов, что на 500 тонн выше показателей годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проект предполагает дуальную схему раздельного сбора, когда отделяются «мокрые» (смешанные) и «сухие» отходы. Вторые затем разделяют на отдельные фракции, которые переработают для производства новой продукции. В этот сегмент входят стекло, бумага и картон, пластик, пленка, алюминиевые банки и другие виды металлов.

Напомним, сегодня в Прикамье действуют семь объектов обработки отходов: в селе Лобаново, в Кудымкаре, Чайковском, Краснокамске и Березниках, а также в Осинском и Лысьвенском округах. Суммарная мощность объектов - 350 тыс. тонн ТКО в год. Также ведутся пусконаладочные работы на мусоросортировочной линии в Верещагино. Планируется строительство новых линий сортировки в Губахинском и Кунгурском округах.