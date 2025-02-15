В Кош-Агачском районе Горного Алтая произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла

По данным МЧС Республики Алтай, сегодня в 8:48 местного времени в Кош-Агачском районе произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. В зону сейсмической активности попали девять населенных пунктов: Бельтир, Кош-Агач, Чаган Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит-Сортогой, Чаган Узун.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Выявлены незначительные повреждения штукатурки в школе села Купчегень в Онгудайском районе»,— отметили в региональном МЧС. Также зафиксировано кратковременное отключение электроэнергии в части села Кош-Агач. Сообщается, что объекты социального назначения работают в штатном режиме.

«Информации о разрушениях и пострадавших нет»,— написал в своем Telegram-канале глава Республики Алтай Андрей Турчак.

Последний раз повышенная сейсмическая активность в Республике Алтай была зафиксирована 31 октября 2024 года. Эпицентром тогда также оказался Кош-Агачский район. Подземные толчки имели магнитуду 3,6 балла.

Михаил Кичанов