Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Уфе пройдет Спартакиада стран СНГ среди детей с ОВЗ

В декабре 2025 года по решению Министерства спорта России в Уфе пройдет первая зимняя Спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили на встрече главы Башкирии Радия Хабирова и первого заместителя министра спорта России Одеса Байсултанова.

«Мы гордимся тем, что принимаем многие значимые соревнования. Всероссийская зимняя Спартакиада по спорту глухих, которая сейчас проходит у нас, стала масштабным событием. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены из 30 регионов страны. Мы предоставили лучшие спортивные площадки республики»,— цитирует главу республики «Башинформ».

Олег Вахитов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...