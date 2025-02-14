В Уфе пройдет Спартакиада стран СНГ среди детей с ОВЗ

В декабре 2025 года по решению Министерства спорта России в Уфе пройдет первая зимняя Спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили на встрече главы Башкирии Радия Хабирова и первого заместителя министра спорта России Одеса Байсултанова.

«Мы гордимся тем, что принимаем многие значимые соревнования. Всероссийская зимняя Спартакиада по спорту глухих, которая сейчас проходит у нас, стала масштабным событием. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены из 30 регионов страны. Мы предоставили лучшие спортивные площадки республики»,— цитирует главу республики «Башинформ».

Олег Вахитов