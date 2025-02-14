Девять из десяти предпринимателей внедряют «цифру» в бизнес-процессы

Исследование ПРИМ («Предприниматели России: исследовательский мониторинг») — совместного проекта Сбера, фонда «Общественное мнение» и Минэкономразвития России подтвердило высокую степень цифровизации российского малого бизнеса, а также показало, что молодые предприниматели активнее масштабируются.

92% представителей малого бизнеса уже внедряют цифровые инструменты в свои компании, повышая эффективность бизнес-процессов. Предприниматели также объединяются в сообщества для обмена опытом и знаниями, взаимного обучения и поддержки. Такие данные получены по результатам девятой волны исследования ПРИМ.

По словам директора дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексея Шашкина, даже в непростых экономических условиях российский бизнес остаётся устойчивым, демонстрируя уверенность и стремление к росту. Больше половины (58%) предпринимателей оценивают своё финансовое положение как удовлетворительное,

а каждый четвёртый (24%) нацелен на расширение в ближайшие 3–6 месяцев. «Особенно радует высокая мотивация молодого поколения: 19% из опрошенных в этой возрастной категории уже находятся на этапе расширения бизнеса, что значительно выше среднего показателя (12%). Они стремятся увеличивать масштабы своих компаний (33%) и штат сотрудников (20%), а также улучшать финансовые результаты (42%). В промышленном секторе 34% производителей планируют расширение бизнеса, что говорит о дальнейшем укреплении экономического фундамента страны», отметил он.

Результаты исследования ПРИМ показали, что лучше всего разбираются в цифровизации представители более крупных компаний с годовым оборотом от 5 млн руб., предприниматели 36–45 лет и те, кто сотрудничает с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, поскольку они имеют дело с более сложными процессами и структурами.

Бизнес уверен: с помощью «цифры» можно улучшить взаимодействие с налоговой и другими госорганами (63%), бухгалтерский учёт и отчётность (56%), взаимодействие с контрагентами (51%), продвижение товаров и услуг (47%), анализ эффективности деятельности (45%), обработку обращений клиентов (39%), взаимодействие с персоналом, контроль работы (33%), создание текстов и изображений (32%), логистические процессы, управление складом (31%), поиск и подбор сотрудников (29%).