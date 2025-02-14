В Березниках из-за аварии на электросетях возникли проблемы с водоснабжением

В Березниках сегодня вечером произошло аварийное отключение электроэнергии. Как сообщают жители города в соцсетях, оно затронуло часть города, включая аварийный узел водоснабжения – ВНС-18. «Из-за этого в регионах Техникум, Металлургия, Мира, Универсам и Околица произошли перебои с водоснабжением» - написали жители около часа назад в соцсетях. Авария произошла на линии, которую обслуживает компания «ОРЭС-Прикамье». Сейчас она работает над восстановлением энергоснабжения. Мэрия Березников о коммунальном инциденте не сообщала.

В начале ноября из-за аварии на сетях «ОРЭС-Прикамье» вышел из строя водозабор «Извер»: он был обесточен из-за падения деревьев на линии электропередач.