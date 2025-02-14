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Площадь пожара в пансионате Анапы увеличилась до 1,4 тысячи квадратов

Площадь пожара в пансионате, расположенном в станице Благовещенской, увеличилась до 1,4 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Из здания эвакуировали 26 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают 79 специалистов и 25 единиц техники.

Согласно информации из Telegram-каналов, возгорание произошло в штабе волонтеров. В региональном ГУ МЧС пока не подтверждают эти данные.

Алина Зорина

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