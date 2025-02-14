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Появилось видео пожара в анапском пансионате

МЧС России опубликовало видео пожара в анапском пансионате. Сообщается, что горит 1 тыс. кв. м здания.

Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пожар произошел в пансионате, расположенном в станице Благовещенской. Из здания эвакуировали 26 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 79 специалистов и 25 единиц техники.

По данным Telegram-каналов, горит волонтерский штаб. В региональном ГУ МЧС эту информацию пока не подтверждают.

Алина Зорина

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