Появилось видео пожара в анапском пансионате

МЧС России опубликовало видео пожара в анапском пансионате. Сообщается, что горит 1 тыс. кв. м здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пожар произошел в пансионате, расположенном в станице Благовещенской. Из здания эвакуировали 26 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 79 специалистов и 25 единиц техники.

По данным Telegram-каналов, горит волонтерский штаб. В региональном ГУ МЧС эту информацию пока не подтверждают.

Алина Зорина