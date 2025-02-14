СКР возбудил дело против матери, пытавшейся продать дочь за 200 тыс. рублей
Управление СКР по Восточному административному округу Москвы возбудило уголовное дело против девушки, которая пыталась свою дочь 2025 года рождения. Ее обвиняют в торговле людьми (п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), сообщило столичное управление ведомства.
Ведомство рассказало, что преступление произошло на востоке Москвы. Фигурантка продала младенца женщине и мужчине, действующим в рамках оперативного эксперимента. За ребенка девушка получила более 200 тыс. руб. После передачи девочки и составления расписок о получении денег обвиняемую задержали правоохранительные органы.
В ходе допроса фигурантка признала вину. Следствие планирует ходатайствовать в Перовском районном суде Москвы об аресте обвиняемой. Ребенка передали в специализированное медучреждение, его здоровью ничего не угрожает.