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Танкер «Волгонефть-239» закрепят «мертвым якорем» и вытащат на сушу

Севший на мель танкер «Волгонефть-239» закрепят «мертвым якорем», для того чтобы вытащить на сушу. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Сейчас на технической площадке перед кормовой частью танкера начали установку «мертвого якоря». Трубу большого диаметра готовят для дальнейшей фиксации, ее планируют обмотать тросами и закопать на небольшой глубине на технической площадке, которую подготовили для демонтажа фрагментов судна. Труба будет противовесом, с помощью которого специалисты вытянут корму на берег, распилят на фрагменты и подготовят для дальнейшей утилизации.

По словам директора компании «ЭкоПромТех» Дмитрия Кириенко, точная дата завершения работ по подготовке неизвестна.

Алина Зорина

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