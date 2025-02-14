TikTok вернулся на полки

Соцсеть TikTok снова стала доступна американским пользователям для скачивания в App Store и Google Play после того, как Дональд Трамп отсрочил ее блокировку на 75 дней. Президент США также подчеркнул, что надеется заключить сделку по TikTok, чтобы сохранить приложение для пользователей в Америке. По словам Трампа, платформа помогла ему победить на выборах 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

Текущие действия главы Белого дома напрямую связаны с его медийным образом, считает продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак: «Политика против Китая продолжается, если мы посмотрим на те же пошлины, там нет каких-то добрых намерений. Поэтому сложно сказать, какие перспективы ждут TikTok. Он как был враждебной организацией для Штатов, так и остался. Возможно, исполнение закона отсрочили, чтобы попробовать с ними договориться. Но TikTok продолжает придерживаться своей позиции — они не хотят продаваться.

В целом получился очень интересный медиаэффект и хайп вокруг этой истории для молодого электората, мол, Трамп пришел и начинает создавать очень много движухи. Если говорить об аполитичной части американской молодежи, в данном случае это затронуло непосредственно их стиль жизни. Президент, который старый, но при этом экстравагантный, который очень популярный, неважно, с хорошей или с плохой стороны, затрагивает эту историю с TikTok. Понятное дело, что у электората сразу же поднимается доверие к этому президенту — вот, он пытается что-то сделать».

Ранее Конгресс США принял закон, который обязывал китайского владельца платформы ByteDance продать свою долю американской компании до 19 января текущего года. В противном случае соцсеть должны были запретить на территории США. После своей инаугурации Трамп подчеркнул, что «США должны иметь право на половину TikTok». Но для китайской стороны приоритетом остается возможность продолжать контролировать приложение. Политик предполагал, что купить соцсеть мог бы Илон Маск, и говорил об интересе к сделке со стороны корпорации Microsoft. Однако в ByteDance назвали эту информацию «чистым вымыслом». Также интерес к платформе проявлял крупнейший американский блогер MrBeast, однако дальше заявлений дело не пошло.

TikTok — это привлекательный актив для американских корпораций, говорит управляющий директор «Ренессанс Капитала» Дмитрий Александров: «У этой соцсети по-прежнему растущая база, и со временем она становится все более ценной с рекламной точки зрения, поскольку молодая аудитория подрастает и становится все более платежеспособной. На мой взгляд, чем позже будет происходить сделка, тем больше вероятность, что она пройдет по достаточно высокой цене просто в силу тех процессов, которые уже запущены. В целом TikTok будет синергичным для любой крупной технологической компании, которая обладает активами в смежных категориях, например, тем же самым YouTube, который развивает сервис Shorts. Поэтому такое поглощение, конечно, было бы интересно американским техам. Другой вопрос, что оно не может быть дружественным в силу того, что это действительно большая корпорация, которая навязывает конкуренцию».

По данным Bloomberg, американский сегмент TikTok насчитывает более 170 млн пользователей. Передача контроля над ним может стать для Дональда Трампа мощным рычагом давления в переговорах с Китаем, отмечает эксперт в сфере информационной безопасности Яков Гродзенский: «По различным шагам, которые сейчас предпринимает действующая администрация правительства США, видно, что политика по многим вопросам гораздо более гибкая, чем при Джо Байдене, в том числе по вопросам геополитического характера. Как мы помним, в последние дни своего правления Байден предпринял целый ряд шагов, ввел очередные санкции в отношении Российской Федерации. Дональд Трамп придерживается предпринимательского подхода, он все время употребляет понятие "сделка" в своей речи.

Он нацелен на то, чтобы сделать TikTok неким инструментом и рычагом, который будет использоваться наряду с пошлинами, которые уже введены, для проведения переговоров и занятия более сильной позиции».

Китайские власти указывали, что США безосновательно распространяют ложную информацию об опасности приложения. Коме того, представители TikTok в Верховном суде настаивали, что ультиматум властей США нарушает право на свободу слова.

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Андрей Дубков