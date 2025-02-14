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Коммерсантъ FM
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Экс-сотрудница нефтяной компании обвиняется в коммерческом подкупе

Орджоникидзевский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы филиала крупной нефтяной компании, обвиняемой в коммерческом подкупе (ч. 7 ст. 204 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в 2023 году фигурантка уголовного дела за взятки передавала представителям коммерческих организаций сведения о проведении закупок для нужд филиалов компании, обеспечивала их выбор в качестве поставщиков, при этом ограничив возможность участия других компаний.

В общей сложности она получила и присвоила 315 тыс. руб.

Обвиняемая признала вину.

Майя Иванова

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