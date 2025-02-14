В Севастополе до 2035 года построят кампус мирового уровня

Кампус мирового уровня на базе Севастопольского государственного университета планируют создать до 2035 года. Строительство поддержал президент России Владимир Путин, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Кампус будет располагаться на территории студенческого городка в поселке Голландия на Северной стороне. Сейчас СевГУ при поддержке правительства Севастополя готовит заявку на участие в отборе проектов.

В состав университета, на базе которого построят кампус, входят колледж, лицей-предуниверсарий и 13 институтов. Среди них — Институт ядерной энергии и промышленности, который размещается в историческом здании военно-морского училища в Голландии.

Проект предусматривает создание нескольких университетских центров. Туда войдет центр ядерной медицины, который будет включать учебно-лабораторный корпус, здание позитронно-эмиссионной томографии, а также университетскую поликлинику, реабилитационный центр и клинику, центр ядерной энергии и промышленности, включающий в себя лабораторные корпуса, технопарк, выставочный комплекс и центр спортивной подготовки и реабилитации.

Кроме того, на территории кампуса построят современные жилые комплексы для студентов и преподавателей. В рамках проекта запланировано обновление и строительство зданий и сооружений общей площадью 294 тыс. кв. м. Предполагается, что в университетском кампусе будут учиться около 15 тыс. студентов, а количество рабочих мест вырастет до 5 тыс.

Алина Зорина