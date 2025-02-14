«Мы видим очередное большое шоу»

Угроза Европе — это не Россия и не Китай. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с программной речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Главные проблемы Старого Света — это дезинформация, миграция и нежелание слушать оппонентов. Замглавы американской администрации посоветовал Евросоюзу подтвердить свой мандат на демократию. Вэнс также защитил Илона Маска. По его словам, поддержка радикальной партии «Альтернатива для Германии» не является вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что новая команда Дональда Трампа не совсем понимает, что им следует делать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Мюнхенская конференция по безопасности также стала первой авторитетной площадкой для большой презентации команды Дональда Трампа. Начнем с главного действующего лица — Джей Ди Вэнса. Вице-президент Соединенных Штатов прилетел в Европу в сопровождении жены Уши, американки индийского происхождения, и троих детей. Вот они традиционные ценности. На сам форум он прибыл также в сопровождении супруги, с гордо поднятой головой, видимо, подчеркивая достоинство, с явным намеком на то, кто здесь главный.

Что касается политических заявлений, с одной стороны, второй человек в США за перезагрузку отношений с Россией, с другой, готов на нее жестко давить. То же самое относительно Украины и ЕС. Общий смысл такой: мы останемся друзьями, если будете соблюдать наши правила. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в частности пассаж о том, что американские войска могут быть развернуты на Украине, отметил «новизну позиции» вице-президента США. Раньше Вашингтон говорил по-другому, более лояльно относился к Москве, а теперь вот такое. При этом встречу с Владимиром Зеленским ему пришлось отложить, поскольку первоначальный текст соглашения об экономическом сотрудничестве изменился, а вице-президент, возможно, оказался не совсем в курсе.

Вторым главным действующим лицом стал, конечно же, новый глава Пентагона Пит Хегсет. Похоже, он не до конца еще освоился в новой роли и остается ведущим Fox News. Говорил он красиво и много. Может быть, даже излишне много. В принципе, в том же ключе, что и Вэнс, но красочнее. Например, он отметился такой фразой: «Украина вполне может получить ядерное оружие, если Трамп так решит».

В довершение картины дня госсекретарь Марко Рубио смог вылететь в Германию лишь со второй попытки. Самолет пришлось возвращать на базу Эндрюс по причине поломки. Теоретически можно это посчитать неким знаком свыше, но оставим конспирологию. К слову, Рубио самый опытный и искушенный в политике член команды Дональда Трампа. Именно от него и хочется услышать что-то более осязаемое, нежели абстрактные рассуждения, пусть и красочные. Как бы то ни было, мы видим очередное большое шоу. Те, кто был поставлен руководить миром, не совсем понимают, как это делать, и плывут по течению.

Впрочем, стиль Трампа уже прослеживается: сначала как следует напугать, даже шокировать, и вынудить тем самым партнеров принять нужные Америке меры, а затем можно и сдать назад, изобразить дружбу и согласие.

Результат есть, Европа, похоже, всерьез забеспокоилась и пришла в движение. Там не очень довольны разговором Дональда Трампа и Владимира Путина, видят угрозу, в том числе и для себя. Так что ждем дальнейшего развития событий. Конференция очень интересная и серьезно отличается от всех предыдущих.

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Дмитрий Дризе