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ФК «Сочи» сыграл вничью с «Ротором»

Футбольный клуб «Сочи» в товарищеском матче свел матч вничью с волгоградским «Ротором». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Фото: ФК «Сочи»

Фото: ФК «Сочи»

На 39-й минуте волгоградцы открыли счет в матче. После перерыва сочинским футболистом удалось сравнять счет. На 62-й минуте отличился нападающий «Сочи» Артур Шушеначев. В итоге ничья 1:1.

После 21 матча в ФНЛ сочинцы имеют в активе 37 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице. Первый матч после зимней паузы сочинские футболисты сыграют на «Фиште» 3 марта с саратовским «Соколом».

Евгений Леонтьев

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