ФК «Сочи» сыграл вничью с «Ротором»
Футбольный клуб «Сочи» в товарищеском матче свел матч вничью с волгоградским «Ротором». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Фото: ФК «Сочи»
На 39-й минуте волгоградцы открыли счет в матче. После перерыва сочинским футболистом удалось сравнять счет. На 62-й минуте отличился нападающий «Сочи» Артур Шушеначев. В итоге ничья 1:1.
После 21 матча в ФНЛ сочинцы имеют в активе 37 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице. Первый матч после зимней паузы сочинские футболисты сыграют на «Фиште» 3 марта с саратовским «Соколом».