В Екатеринбурге 16 февраля из-за забега изменится схема движения автобусов

В связи с проведением Зимнего забега имени Дутова 16 февраля с 08:00 до 18:00 в микрорайоне Новокольцовский изменится схема движения автобусов под номером 65, 66, 44, 56, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На время забега будет закрыто движение транспорта на улице Универсиады и Новосинарском бульваре.

В связи с этим схема движения автобусов будет изменена следующим образом:

№ 65 «Железнодорожный вокзал – Кольцово»: Сибирский тракт – Новосинарский бульвар – улица 100-летия Уральского университета – Экспо-бульвар – Новосинарский бульвар – Сибирский тракт – далее по маршруту.

№ 66 «Метро Ботаническая – Кольцово»: при движении к остановке «Метро Ботаническая» не будет заезжать в микрорайон Новокольцовский, а к «станция Кольцово» – по обычному маршруту.

№ 44 «Метро Ботаническая – микрорайон Компрессорный»: улица Шварца – улица Белинского – улица Саввы Белых – улица Луганская – Кольцовский тракт – ЕКАД – Кольцовский тракт – Экспо-бульвар – Новосинарский бульвар – Сибирский тракт – улица Эстонская – улица Латвийская – улица Прибалтийская – улица Белоярская – улица Прибалтийская – улица Латвийская. В сторону «Метро Ботаническая» – по обычному маршруту.

№ 56 «микрорайон Новокольцовский – 7 Ключей»: улица Уткинская – улица Белякова – улица Техническая – улица Расточная – улица Билимбаевская – улица Таватуйская – улица Коуровская – проспект Седова – улица Надеждинская – улица Таватуйская – улица Бебеля – улица Пехотинцев – улица Летчиков – улица Армавирская –улица Завокзальная – проспект Космонавтов – улица Челюскинцев – улица Свердлова – улица Карла Либкнехта – проспект Ленина – улица Восточная – Сибирский тракт – улица Варшавская – Новосинарский бульвар. В обратном направлении – по обычному маршруту.

Полина Щуцкая