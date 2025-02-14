В Черноземье 15 февраля будет облачно и снежно, от -9°С до -4°С

В субботу, 15 февраля, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачность и снег. Температура будет варьироваться от -9°С до -4°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно и снежно, температура составит -4°C. Днем прогнозируют небольшой снег при -4°C.

В Воронеже ночью ожидают облачность со снегом, до -4°C. Днем также пойдет снег, а температура опустится до -3°C.

В Курске ночью будет идти снег, температура составит до -7°C. Днем также ожидается небольшой снег, до -7°C.

В Липецке ночью прогнозируют -6°C и облачность со снегом. Днем ожидается кратковременный снег, и температура воздуха составит -6°C.

В Орле ночью будет снежно, до -9°C. Днем — небольшой кратковременный снег, до -7°C.

В Тамбове ночью температура опустится до -6°С, ожидается облачность со снегом. Днем также облачно и снежно, до -4°С

Егор Якимов