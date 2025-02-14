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Художницы из Новороссийска завоевали серебро на международных конкурсах

Работы художниц Ирины Безуглой и Екатерины Семененко из Новороссийска завоевали серебряные медали на международных конкурсах «Искусство. Совершенство. Признание» и «Звезда Виртуоза». Об этом сообщила администрация города.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Профессиональное жюри во главе с президентом Международной академии современного искусства Николаем Сединым отметило работы художниц «Грация» и «Всему свое время». Представительницы искусства завоевали серебряные медали.

«Когда твой труд получает признание на таком уровне – это не просто награда, это стимул развиваться дальше. Для нашего города это большое событие: оно доказывает, что новороссийские мастера создают искусство мирового уровня»,— рассказала художница Ирина Безуглая.

В конкурсах «Искусство. Совершенство. Признание» и «Звезда Виртуоза» за десять лет приняли участие более 5000 мастеров из 103 стран. В администрации города-героя подчеркнули, что международное признание открывает новые перспективы для художников Новороссийска.

Алена Воробьева

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