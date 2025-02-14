В Новороссийске ограничили движение грузовиков из-за аварийного моста на Магистральной

Ограничения для грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонн ввели в Новороссийске на участке улицы Магистральная из-за аварийного состояния моста. Об этом сообщает администрация города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Точные сроки закрытия пока неизвестны. Ограничения введены из соображений безопасности в связи с неудовлетворительным состоянием моста. Конструкция была построена в 1964 году.

Объезд будет осуществляться через улицы Портовая и Ревельская. По предварительным данным, реконструкция займет несколько лет.

Алена Воробьева