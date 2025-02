Струящиеся материалы и легкие силуэты в новой коллекции AND the Brand

Российский бренд AND the Brand представил свою весенне-летнюю коллекцию. Основная часть линейки — платья, костюмы, топы и жакеты — выполнена из легкого, струящегося твида. Все элементы одежды создаются вручную на единственном станке своего рода в России. Основная цветовая гамма выполнена в пастельных тонах и дополнена образами в насыщенном синем и красном цветах. Вся коллекция уже доступна к продаже во флагманском бутике AND the Brand на Большой Дмитровке.

