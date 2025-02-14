Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За 2024 год Сергей Галицкий вложил в ФК «Краснодар» более 3,5 млрд рублей

Владелец ФК «Краснодар» и основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий в 2024 году вложил в клуб более 3,65 млрд руб. Об этом пишет «РБ Бизнес» со ссылкой на финансовую отчетность.

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Кроме того, клубу перечислили еще 1,9 млрд руб. компании «Лаврено Лимитед» и «Лаврено Ме Проджект Менеджмент», которые связаны с предпринимателем. Эти организации предоставили клубу спонсорские услуги.

В 2023 году Сергей Галицкий не осуществлял финансовых вложений в клуб. Однако в 2022 году бизнесмен выделил «Краснодару» 5,3 млрд руб.

В прошлом сезоне «Краснодар» занял второе место в Российской премьер-лиге, набрав 56 очков в 30 матчах. На зимний перерыв краснодарский клуб ушел лидером турнирной таблицы.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...