За 2024 год Сергей Галицкий вложил в ФК «Краснодар» более 3,5 млрд рублей

Владелец ФК «Краснодар» и основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий в 2024 году вложил в клуб более 3,65 млрд руб. Об этом пишет «РБ Бизнес» со ссылкой на финансовую отчетность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Кроме того, клубу перечислили еще 1,9 млрд руб. компании «Лаврено Лимитед» и «Лаврено Ме Проджект Менеджмент», которые связаны с предпринимателем. Эти организации предоставили клубу спонсорские услуги.

В 2023 году Сергей Галицкий не осуществлял финансовых вложений в клуб. Однако в 2022 году бизнесмен выделил «Краснодару» 5,3 млрд руб.

В прошлом сезоне «Краснодар» занял второе место в Российской премьер-лиге, набрав 56 очков в 30 матчах. На зимний перерыв краснодарский клуб ушел лидером турнирной таблицы.

Алина Зорина