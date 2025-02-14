В Ярославле завели дело о халатности по факту падения ребенка в парке

СУ СК России по Ярославской области возбудило уголовное дело по ст. 293 УК РФ (Халатность) по факту травмирования ребенка в Юбилейном парке. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ярославской области Фото: СУ СК России по Ярославской области

Следователи установили, что 12 февраля ребенок пытался залезть по конструкции детского игрового комплекса, потерял равновесие и упал, сломав себе ноги. Сейчас продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее по данному факту начала проверку и прокуратура.

Алла Чижова