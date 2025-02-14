В Воронеже съезды с путепровода начнут перекрывать из-за ремонта коллектора

С 17 февраля до конца марта в Воронеже будут перекрывать съезды с путепровода на пересечении Московского проспекта и бульвара Победы. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства облцентра.

Ограничения необходимы для ремонта аварийного коллектора диаметром 1000 мм и длиной около 70 м. Подрядчик по договору с «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») приступил к этим работам 20 января.

Также с 8:00 17 февраля до 8:00 10 марта будет скорректирован маршрут №16. Автобусы направят с улицы Генерала Лизюкова по Московскому проспекту, улице Шишкова и далее по маршруту.

Алина Морозова