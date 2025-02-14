В Северском районе Кубани открыли Центр единоборств

Новый Центр единоборств открыли в Северском районе Краснодарского края. На торжественном мероприятии присутствовал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Центр единоборств, построенный в рамках краевой госпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры», представляет собой двухэтажное здание. Внутри располагаются основной и тренировочный залы, медицинский кабинет, административные, санитарно-бытовые и вспомогательные помещения. Для общефизической подготовки установлены гимнастические стенки и тренажеры. Спортивный комплекс рассчитан на 90 человек в смену. В его стенах будут проходить соревнования всероссийского и международного уровня.

За прошедшие пять лет в Краснодарском крае открыли 31 Центр единоборств. Всего в районе более 250 самбистов и дзюдоистов, которые тренируются в спортивных школах.

Программа строительства Центров единоборств на Кубани, инициированная Вениамином Кондратьевым, реализуется с 2019 года. Эти учреждения, открывающиеся во всех муниципальных образованиях, входят в структуру краевой спортивной школы, которая была создана на базе краснодарского Дворца Самбо в «Городе спорта». В спортивных школах Краснодарского края самбо занимаются почти 10 тыс. человек. Занятия проходят под руководством 154 тренеров. В 2024 году в состав сборной региона вошли около 200 спортсменов, а в сборную России — 51 представитель Кубани.

Алина Зорина