Бесснежная зима мешает учету диких животных в Ярославской области

В Ярославской области небольшое количество снега затрудняет, а в некоторых случаях делает невозможной работу по зимнему маршрутному учету животных. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Зимний маршрутный учет диких животных — это основной способ определения численности лосей, кабанов, благородных и пятнистых оленей, рысей, волков и других. На каждый маршрут у специалистов уходит по два дня, причем в первый производится затирка старых следов, а во второй день идет уже подсчет новых.

«В этом году мы столкнулись с малоснежной зимой, соответственно, количество подходящих дней в этом году сократилось. Частично учетные маршруты были пройдены в январе, когда снежный покров был более устойчивым. Из-за прошедшего активного таяния снега многие охотпользователи временно приостановили учетные работы до появления свежего снега»,— рассказал начальник отдела государственного охотничьего надзора министерства лесного хозяйства и природопользования Владимир Сафонов.

Он отметил, что в регионе прогнозируются снегопады, в этот период работы будут вести в усиленном режиме. Господин Сафонов подчеркнул, что «погодные условия не повлияют на точность результатов учета». Учет животных планируют закончить к середине марта.

Алла Чижова