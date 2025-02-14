Алкоголь выгонят со двора

В Подмосковье ограничили торговлю алкоголем у жилых домов. Спиртное запретили продавать всем магазинам, двери которых выходят во дворы. А в кафе и барах на первых этажах многоэтажек больше нельзя будет заказать алкоголь с 23:00 до 08:00. Исключением стали рестораны. Мособлдума уже одобрила поправки, ограничения вступят в силу 1 сентября 2025 года. По данным РБК, изменения могут коснуться более 3 тыс. точек в Подмосковье. Они перестанут торговать спиртным, когда истечет срок их действующей лицензии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как запрет скажется на бизнесе? Эту тему “Ъ FM” обсудил с руководителем Центра разработки национальной алкогольной политики Павлом Шапкиным: «Эта инициатива направлена на необходимость ограничивать продажу алкоголя и снижать уровень его употребления. Пьяные мужики возле алкомаркетов пасутся и так далее. При этом есть всякие "Пятерочки", "Магниты", это магазины у дома, которые можно рассматривать как объекты, расположенные во дворах. Если говорить про крупные сетевые структуры, то они лишаются именно по Московской области четверти оборота.

Алкоголь дает супермаркетам примерно 16-17% выручки, если его убрать, то выручка упадет на 50%».

После ввода ограничений у местных владельцев торговых площадей резко упадут доходы, считает исполнительный директор компании Fortwine Александр Липилин, в его сеть входит и винный магазин в подмосковном Реутове: «Прямым следствием такого запрета будет то, что взлетит стоимость аренды на нежилые помещения, соответственно, упадет спрос, будет очень сложно сдать помещения, находящиеся в жилых домах.

Конечно, такие ограничения касаются не только алкомаркетов, но и продуктовых магазинов, где продажи алкоголя составляют достаточно серьезную долю прибыли. Это все приведет к определенному кризису на рынке коммерческой недвижимости в первую очередь. Надо понимать, почему эта россыпь магазинов вообще появилась в жилых домах. По большому счету, это следствие запрета на дистанционную торговлю. То есть если нельзя заказывать и дистанционно доставлять вино, крепкий алкоголь и так далее, то появляются точки в шаговой доступности, так этот рынок был сформирован. Достаточно часто какие-то запреты приводят ровно к противоположному результату».

Алкоголь останется на полках магазинов, которые находятся в пристройках или отдельно стоящих зданиях. Этим могут воспользоваться бизнесмены, чьи точки подпали под запрет, говорит руководитель департамента по правовому сопровождению девелоперских проектов Arrow Capital Елена Пятаченко: «В действующем законодательстве нет универсального определения двора. Чаще всего этот термин используется в градостроительных нормативах и в правилах благоустройства, где под двором понимается территория, примыкающая к многоквартирному дому. Однако это не является юридически строгим понятием, по факту его границы могут варьироваться.

Жилое помещение — это более четко установленный термин. Это недвижимость, предназначенная для проживания граждан. Если помещение переведено в нежилой фонд, оно перестает подпадать под ряд жилищных норм, но само здание остается жилым.

В практике уже есть случаи, когда предприниматели обходили запреты на продажу алкоголя, переводя помещение в статус пристроенного отдельного здания или объекта общественного назначения».

В других регионах России чиновники также ведут борьбу с реализацией спиртного. Например, с 1 марта в Вологодской области ограничат продажу алкоголя двумя часами в рабочие дни. Решение губернатора Георгия Филимонова уже спровоцировало массовое закрытие алкомаркетов. А в Чечне крепкий алкоголь можно купить только с восьми до десяти утра.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Никита Путятин