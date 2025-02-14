Житель Удмуртии получил 13 лет колонии за сексуальные домогательства к племяннице

Верховный Суд Удмуртии вынес приговор 26-летнему жителю Воткинска, признанному виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности своей малолетней племянницы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия с июля 2013 года по сентябрь 2016 года подсудимый, зная, что его племянница не достигла 14-летнего возраста, неоднократно совершал в отношении нее действия сексуального характера.

В судебном заседании обвиняемый частично признал свою вину и просил его оправдать. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Суд признал местного жителя виновным и приговорил его к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на срок 7 лет, с ограничением свободы на 1,5 года.