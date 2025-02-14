Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях недели: новые амбассадоры, пространства красоты, мероприятия и лимитки ко Дню всех влюбленных.

Кейт Мосс стала амбассадором

Модель Кейт Мосс стала лицом весенне-летней рекламной кампании итальянской марки одежды Elisabetta Franchi. В фотосессии Луиджи и Ланго супермодель предстает в классическом чувственном образе из мужского пиджака и простой белой рубашки, а дополняет его сумка Everywhere.

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Love Republic открыла сезон

Российская марка Love Republic открывает новый сезон SS’25 первым дропом Studio, который транслирует последние подиумные тренды. В честь запуска на Петровке в Москве был открыт поп-ап стор, где гости смогли познакомиться с коллекцией, принять участие в мастер-классах известных стилистов, выиграть в беспроигрышную лотерею и отведать фирменную лапшу с черной икрой и десерты Oshi Izakayа.

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Nashi Argan открыли свой первый салон

В Москве на Октябрьской улице, 67 открылось новое пространство — Accademia Nashi Argan. Это не просто первый салон красоты бренда Nashi Argan в России, а академия, объединившая в себе экспертизу, процедуры и продукты для ухода и окрашивания волос. В заявленном меню: классические стрижки, укладки, окрашивание, процедуры по восстановлению волос.

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Lamoda отмечает 14 Февраля

Lamoda запустила в продажу шоперы с принтом от художника Якова Хомича ко Дню всех влюбленных. Это уже третья коллаборация с представителями современного искусства из серии «Пересечения». Первый проект — коллекция постеров — был создан в сотрудничестве с онлайн-галереей и медиа «Объединение», а к новогодним праздникам на платформе запустились елочные игрушки совместно с ярмаркой blazar и художницей Викой Сорокиной.

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Trend Island приглашает на праздник

Универмаг Trend Island приглашает на праздник, посвященный Дню святого Валентина. 14 февраля гостей ждет насыщенная программа: диджей-сеты, фото с Kiss Сam, которая запечатлеет самые трогательные моменты с трансляцией на экранах универмага. Также можно будет сделать снимки в фотозоне в виде сердца. Всем в подарок — жевательная резинка Love is.

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Ирина Кириенко