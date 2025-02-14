В Кузбассе объявили тендер на строительство дороги к Шерегешу за 5 млрд рублей

Администрация Таштагольского муниципального района Кузбасса объявила тендер на строительство автомобильной дороги к первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш» с примыканием к автодороге «Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол». Стоимость контракта составила более 5 млрд руб., указывается на портале госзакупок.

Победителю торгов предстоит выполнить все работы на объекте в период с 1 апреля 2025-го по 15 октября 2028 года. Подрядчик должен построить дорожное полотно общей протяженностью 8,7 км, провести монтаж ливневых канализаций, установить наружное освещение и прочее.

В ноябре прошлого года правительство России сообщило, что выделит средства на строительство этой дороги. Тогда председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что принято решение распределить более 800 млн руб. между пятью регионами на ремонт транспортной, коммунальной и обеспечивающей инфраструктуры. В том числе — строительство подъездной автотрассы в Кузбассе.

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле 2024 года власти Кемеровской области распорядились заключить госконтракт на проектирование и строительство подъездной дороги к будущему аэропорту в Шерегеше. Речь идет о дороге регионального или межмуниципального значения третьей категории. Ее протяженность составит 10 км. Предельный объем средств на реализацию проекта был установлен в размере 7,41 млрд руб.

Александра Стрелкова