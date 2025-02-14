Safran завершил год с рекордной прибылью

Французский промышленный концерн Safran завершил 2024 год с показателем операционной прибыли €4,12 млрд. Это не только на 30% выше показателя предыдущего года, но и новый рекорд компании.

Safran — один из ведущих мировых поставщиков двигателей для самолетов. Вместе с восстановлением рынка гражданской авиации после пандемии COVID-19 росли и заказы авиакомпаний на новые лайнеры, что, в свою очередь, позволило нарастить портфель заказов Safran на двигатели. Кроме того, по сравнению с 2023 годом значительно выросли доходы от послепродажного обслуживания. В итоге выручка французского производителя по итогам 2024 года увеличилась на 17,8% — до €27,3 млрд.

Учитывая хорошие результаты прошлого года, компания улучшила прогноз на 2025 год, а также объявила об увеличении дивидендов на 32% — до €2,9 на акцию.

Кирилл Сарханянц