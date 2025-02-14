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В ДТП на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека

На федеральной трассе М5 в Челябинской области столкнулись «Лада Гранта» и грузовик Volvo. Погибли два человека, сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 февраля на территории Ашинского района. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил столкновение с грузовым Volvo, который двигался по встречной полосе.

По предварительным данным, погибли водитель и пассажир легковой машины. На месте происшествия сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства случившегося.

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