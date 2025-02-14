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В 2024 году СвЖД отправила на повторное использование более 240 тонн сырья

В прошлом году Свердловская железная дорога (СвЖД) направила на переработку 244,7 тонн пластика, бумаги, стекла и других материалов. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

В прошлом году СвЖД направила на переработку 244,7 тонн пластика, бумаги, стекла и других материалов

В прошлом году СвЖД направила на переработку 244,7 тонн пластика, бумаги, стекла и других материалов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В прошлом году СвЖД направила на переработку 244,7 тонн пластика, бумаги, стекла и других материалов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Отмечается, что проекты по раздельному сбору мусора были реализованы совместно с региональными операторами по обращению с ТКО в Екатеринбурге и Перми. На 19 вокзалах СвЖД установлены специальные устройства — фандоматы, с помощью которых можно сдать на переработку пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Собранное сырье пойдет на изготовление упаковки, стройматериалов, одежды, обуви и других вещей.

Помимо этого, около здания управления СвЖД в Екатеринбурге действует приемный пункт «умной переработки отходов». Им могут воспользоваться все жители города. На площадке установлены контейнеры для накопления макулатуры, стекла, алюминия и пяти видов пластика.

Анастасия Таначева

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