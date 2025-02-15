Громкие отзывы
Безуспешные попытки экранизировать жизнь успешных музыкантов
На фоне ярких обсуждений премьеры «Никому не известного» о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе в главной роли и сообщений о грядущих киноновинках про Брюса Спрингстина и Майкла Джексона настоящей сенсацией оказались новости об отмене выпуска сразу двух музыкальных кинобиографий — Принса и Фаррелла Уильямса. О том, почему, не добравшись до экранов, терпят крах байопики, документальные фильмы и персональные кинопроекты музыкантов, рассказывает Игорь Гаврилов.
Британский исполнитель Принс в 1993, 1998 и 2007 годах
Фото: Getty Images
Принс в неправильной оптике
Наследники певца, гитариста и автора песен Принса (Принс Роджер Нельсон, 1958–2016) в феврале этого года заблокировали выпуск документального сериала о его жизни. Фильм был заказан платформой Netflix, а режиссером выступал Эзра Эдельман. Его самая известная работа — «О. Джей: Сделано в Америке». Над сериалом о музыканте он трудился четыре года. Наследники Принса предоставили Эдельману широкий доступ к архивам. На выходе должна была получиться шестисерийная биография, включающая драматичные моменты жизни музыканта. Например, зрителям планировалось рассказать, что в детстве он страдал эпилепсией или что у него были сложные отношения с родителями. Обещали и подробности брака и развода с певицей и танцовщицей Майте Гарсиа, общий ребенок с которой родился с синдромом Пфайффера и умер через неделю после появления на свет.
Вместо шести серий Эзра Эдельман, согласно официальному сообщению, сдал Netflix девять часов отснятого материала. Представители The Prince Estate назвали фильм раздутым на потребу публике и содержащим искажения фактов. Теперь наследники Принса намерены сами сделать для Netflix фильм о музыканте.
Еще до новостей о сериале, в 2018 году, началась работа над сценарием игрового байопика Принса. Год назад о съемках сообщил режиссер «Черной пантеры» Райан Куглер. На экраны фильм должен был выйти в текущем 2025-м. Однако даты релиза пока нет и имя исполнителя главной роли не названо. И это тоже не все.
Тем временем появились планы экранизации мемуаров Майте Гарсиа «Самая красивая: Моя жизнь с Принсом». О том, в какой степени на эти проекты влияют наследники Принса и будут ли в фильмах использоваться его песни, не сообщается.
Фаррелл Уильямс на вес золота
Спустя всего несколько дней после закрытия проекта Эзры Эдельмана французский режиссер Мишель Гондри объявил об остановке работы над фильмом «Золотой», который посвящен детству певца и продюсера Фаррелла Уильямса. У ленты уже была назначена дата премьеры — 5 мая. Наряду с персоной главного героя зрителей могли привлечь имена актеров — Жанель Монэ, Мисси Эллиотт, Андерсон Паак и др. Студия Universal профинансировала проект в рамках своего давнего творческого партнерства с Уильямсом, который, в частности, является композитором и исполнителем песен франшизы «Гадкий я» и именно для нее написал свой хит «Happy».
Режиссер Эзра Эдельман
Фото: Tasos Katopodis / Getty Images for Virginia Film Festival
Проект «Золотой» стоимостью $20 млн был закрыт на стадии постпродакшена после того, как продюсеры и Гондри при участии Уильямса достигли единогласного соглашения, что фильм «не оправдал своего замысла». «Когда мы вошли в монтажную, мы все вместе решили, что не видим способа рассказать историю, которую первоначально себе представляли,— сказали Уильямс и Гондри в совместном заявлении Variety.— Мы ценим всю тяжелую работу талантливого актерского состава и съемочной группы». Источники Variety сообщают, что Universal спишет расходы, а все участники съемочной группы получили гонорары. Это редкий случай: творцы решили, что у них «не получилось», а студия оплатила их труд и не потребовала покрыть даже налоги с потерянной суммы. Фаррелл Уильямс — один из богатейших людей в индустрии развлечений и при этом в буквальном смысле «курица, несущая золотые яйца». Вероятно, студии Universal легче было расстаться с $20 млн, чем выяснять, почему так вышло.
Режиссер Мишель Гондри, июнь 2016
Фото: J. Countess / Getty Images
Фрэнк Синатра и реальный срок
Мартин Скорсезе — один из самых преданных летописцев популярной музыки. Он работал монтажером на фильме «Вудсток», снял легендарный фильм «Последний вальс» о группе The Band и получил Emmy за биографию Джорджа Харрисона «Жизнь в материальном мире», а также спродюсировал серию документалок «Блюз» и вместе с Миком Джаггером сделал сериал «Винил». И это при том, что многим замыслам Скорсезе не суждено было сбыться, а другие ждут своего часа.
Фрэнк Синатра в студии звукозаписи, 1950-е
Фото: Murray Garrett / Getty Images
Самый известный из неснятых музыкальных фильмов Скорсезе — «Синатра». Работа над сценарием началась в 1999 году. На роль Фрэнка Синатры назначили Джона Траволту, а Дина Мартина, его друга и соратника по «Крысиной стае», как называли неформальное содружество звезд американского кино и шоу-бизнеса, должен был сыграть Том Хэнкс.
Фильм и задумывался как история о «Крысиной стае» — друзьях-подельниках Фрэнке Синатре, Дине Мартине, Джоуи Бишопе, Сэмми Дэвисе-младшем и Питере Лоуфорде. Затем проект трансформировался в байопик Синатры, но еще на старте Джон Траволта жаловался, что Скорсезе недоволен сценариями, которые ему предлагают. Сменились несколько сценаристов. Спустя 10 лет место Джона Траволты занял Леонардо Ди Каприо. А причину запрета, который наследники Фрэнка Синатра в итоге наложили на съемки, можно было предсказать с самого начала. Вместо того чтобы прославлять голубоглазого крунера и красиво снимать его имение, Мартин Скорсезе слишком углубился в тему связи Синатры с мафией. Но стоило ли ждать, что Скорсезе обойдет эту тему стороной?
Тем не менее фильм о Фрэнке Синатре стоит в планах 82-летнего режиссера. Прошлой весной он заявил, что намерен заново взяться за него по окончании работы над фильмом «Жизнь Иисуса», экранизацией одноименного очерка японского писателя Сюсаку Эндо. В роли Синатры Скорсезе по-прежнему видит Леонардо Ди Каприо, а Аву Гарднер сыграет Дженнифер Лоуренс. Сразу после появления новости дочь певца Нэнси Синатра написала в соцсетях, что не представляет в этих образах ни одного, ни другую. В августе намеченный на ноябрь старт съемок был перенесен на неопределенный срок.
Лу Рид и безжизненные обстоятельства
В разное время Мартин Скорсезе анонсировал начало работы над фильмами о Джордже Гершвине, Робби Робертсоне, The Ramones, Grateful Dead и других любимых музыкантах. В этом ряду особняком стоит так и не случившаяся работа с музыкой Лу Рида. Скорсезе всегда чувствовал с ним внутреннее родство — их обоих возбуждала «дикая сторона Нью-Йорка». Лу Рид был, например, одним из первых зрителей «Бешеного быка» и пробовался на роль Понтия Пилата в фильме «Последнее искушение Христа» (его в итоге сыграл Дэвид Боуи), а Мартин Скорсезе стал героем его песни «Doin’ The Things That We Want To» с альбома «New Sensations» (1984).
Режиссер Мартин Скорсезе, американский исполнитель Лу Рид, британский исполнитель Иэн Хантер, американские певцы Джуди Коллинз, Боб Дилан и диджей Артур Бейкер, Нью-Йорк, ноябрь 1985
Фото: Vinnie Zuffante / Getty Images
Сотрудничество было в шаге от старта в 1990-е: Мартин Скорсезе наконец-то решил снять фильм. Но уже не о Лу Риде, а по мотивам его песни «Dirty Boulevard» из альбома «New York» (1989), который считается одной из вершин сольного творчества фронтмена The Velvet Underground. Сценарий фильма взялся писать драматург Рейнальдо Повод, в чьей пьесе «Куба и его плюшевый мишка» блистал любимый актер Скорсезе — Роберт Де Ниро. Смерть Рейнальдо Повода прервала работу над «Dirty Boulevard», и больше Скорсезе к этому проекту не возвращался.
Gorillaz и ангел-хранитель
Группа Gorillaz, состоящая из рисованных музыкантов, родилась как сайд-проект лидера Blur Деймона Албарна. Однако в 2010-е — начале 2020-х проект стал гораздо более популярным, а главное — более стабильным, чем Blur. Тридцать лет сохранять мир и спокойствие в мужской рок-группе — сложная задача. То ли дело мультяшки, которые тоже с характерами, но все же подчиняются воле своих создателей — Деймона Албарна и художника Джейми Хьюлетта.
Персонажи появлялись на обложках альбомов, в клипах и даже на сцене вместе с Мадонной. Туры Gorillaz были полны остроумных сценических решений. Тема полнометражного фильма не раз возникала во вселенной Gorillaz. В 2021 году Албарн заявил, что будет работать над ним вместе с платформой Netflix. Однако в 2022 году Netflix в целях оптимизации производства контента остановил сразу несколько анимационных проектов, которых ждали фанаты. В их число попал и фильм Gorillaz. Деймон Албарн комментировал: «Как это часто бывает, парень, который верил в наш проект, перешел в другую компанию. Мы потеряли ангела-хранителя, и тут же запахло жареным». Обсуждался также десятисерийный фильм в поддержку альбома «Humanz» (2017), но и этот проект остался на бумаге.
Скэтмен Джон, Moondog, GG Allin и тишина
Слепой уличный композитор из Нью-Йорка по прозвищу Мундог (настоящее имя — Луис Томас Хардин) с копьем и в шлеме с рогами — идеальный персонаж для кино, тем более что и музыкальные его достижения оценены по достоинству такими мастерами, как, например, Стив Райх и Филип Гласс. Мундог стал героем документального фильма «Викинг с 6-й авеню», который сняла режиссер Холли Элсон. В фильме о Мундоге рассказывают Джон Хорн, Филип Гласс, Деймон Албарн и участники группы Blondie. Для съемок фильма в 2013 году была организована краудфандинг-кампания, которая формально на данный момент закончена. У фильма «Викинг с 6-й авеню» есть веб-сайт, на нем представлен довольно содержательный массив сведений о композиторе. Однако никакой информации ни о прокате фильма в кино, ни о выходе на цифровых платформах на данный момент нет и все говорит о том, что требуется еще много сил и средств на то, чтобы довести его до экранов.
Представители Iceberg Records и Джон «Скэтмен» Ларкин с наградами
Фото: Iceberg Music Group
Скэтмен Джон — это сценическое имя американского певца Джона Пола Ларкина. В детстве он пережил семейный абьюз и травлю в школе из-за тяжелой формы заикания, в зрелом возрасте — алкоголизм и пристрастие к наркотикам. В рехабе он встретил любовь всей своей жизни и в 53 года выпустил «Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)» — танцевальный трек с элементами рэпа и скэта, который пережил 18 платиновых тиражей. В 1999 году музыкант умер от рака. О съемках байопика Скэтмена Джона было объявлено в начале 2023 года. Сценарием занялись Стивен Бейзилон («Голдберги») и Энни Мибейн («Терапия»). Над лентой также работали приемный сын Джона Ларкина Ли Ньюман и его менеджер Манфред Зарингер. Однако вот уже два года как никакой новой информации о проекте нет ни в профильных медиа, ни в фанатских сообществах музыканта. Известно, что в 2025 или 2026 году выйдет в свет его официальная биография. А производство байопика, похоже, заглохло.
Луис Томас Хардин, он же Moondog
Фото: moondog-music.com
Кевин Майкл Аллин, он же Джи Джи Аллин,— артист, который в 1970–1980-е довел образ панк-рокера до предела радикализма и умер от передозировки в 1993-м. Джи Джи Аллин также человек, который выступал голым, бил себя микрофоном, наносил увечья себе и зрителям, а также испражнялся прямо на сцене, вследствие чего 52 раза оказывался в полицейском участке. Фактически именно Джи Джи Аллин, а не Sex Pistols или Dead Kennedys сделал панк-рок синонимом опасности. Фильм о Джи Джи Аллине под названием «GG Allin: Live. Fast. Die» по сценарию Ричарда Шенкмана собирался снимать клипмейкер и кинорежиссер Юнас Окерлунд. В его послужном списке среди прочего — игровой фильм о норвежском блэк-метале «Повелители хаоса» и бесчисленное количество клипов и концертных фильмов, снятых со звездами уровня Мадонны, Rammstein и Metallica. Ричард Шенкман потратил год на изучение материалов, встречался с его друзьями и родственниками. О запуске проекта было объявлено в 2022 году. На данный момент фильм не значится в планах ни у Юнаса Окерлунда, ни у Ричарда Шенкмана. Нет ни трейлера, ни даты выхода, информация о проекте отсутствует и на главном ресурсе киноиндустрии — IMDB.
Кевин Майкл Аллин, он же Джи Джи Аллин, во время выступления в Орландо, Флорида, 1992
Фото: Frank Mullen / WireImage