На трассе Вавож-Можга в Удмуртии опрокинулся лесовоз
На трассе «Можга-Вавож» в Вавожском районе Удмуртии водитель грузовика «КамАЗ» не справился с управлением. В результате транспорт с полуприцепом, груженым древесиной, опрокинулся. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции по республике.
Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии
В результате ДТП бревна оказались на проезжей части, а сам автомобиль получил механические повреждения. Водитель от госпитализации отказался. Пожарные отключили аккумулятор грузовика, угрозы пожара нет.
На данный момент на трассе временно затруднено движение. Госавтоинспекция устанавливает причины аварии.