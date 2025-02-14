На трассе Вавож-Можга в Удмуртии опрокинулся лесовоз

На трассе «Можга-Вавож» в Вавожском районе Удмуртии водитель грузовика «КамАЗ» не справился с управлением. В результате транспорт с полуприцепом, груженым древесиной, опрокинулся. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

В результате ДТП бревна оказались на проезжей части, а сам автомобиль получил механические повреждения. Водитель от госпитализации отказался. Пожарные отключили аккумулятор грузовика, угрозы пожара нет.

На данный момент на трассе временно затруднено движение. Госавтоинспекция устанавливает причины аварии.