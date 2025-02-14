В Тольятти прекратила существование газета «Вольный город»

В Тольятти закрылась газета «Вольный город», издававшаяся с ноября 2003 года. Об этом в прощальном слове в последнем номере газеты сообщил читателям главный редактор Сергей Русов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По словам господина Русова, с каждой неделей долги издания росли как снежный ком, пущенный с горы. Еще в декабре ничего не предвещало такого развития событий, но январь внес свои жесткие коррективы. Якорные рекламодатели взяли курс на экономию средств, поэтому будущие расходы на информационное сопровождение в первую очередь пошли под нож.

«За последние недели мне не раз предлагали обратиться к читателям с просьбой помочь финансово. Я отказывался, потому что сейчас надо помогать бойцам СВО, всё остальное вторично»,— пояснил главный редактор.

Деньги за неиспользованную подписку будут возвращены читателям Почтой России.

Алексей Алексеев