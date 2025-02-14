«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МТС-банка на уровне ruA со стабильным прогнозом. Аналитики агентства отмечают, что рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, адекватной рентабельностью бизнеса, приемлемым качеством активов, адекватным качеством управления и стратегического планирования. В сообщении «Эксперт РА» говорится, что, специализируясь на потребительском кредитовании, а также комплексном обслуживании физических и юридических лиц, МТС-банк сохраняет значимый объем комиссионных доходов, поэтому диверсификация доходов по направлениям деятельности является приемлемой. Агентство не ожидает ослабления капитальной позиции банка в 2025 году.

На одну российскую компанию в прошлом году в среднем приходилось почти 50 DDoS-атак, пишут «Ведомости» со ссылкой на специалистов, которые работают в сфере безопасности интеллектуальной собственности. Компании в среднем подвергались DDoS-атакам почти каждую неделю. Большая часть атак пришлась на второе полугодие.

VK стала совладельцем разработчика офисного софта P7, купив 25% компании-разработчика. О том, что VK завершила сделку по покупке четверти акций разработчика, РБК рассказал источник на IT-рынке и подтвердили представители Р7 и VK. Представитель покупателя уточнил, что актив нужен для усиления позиций IT-«дочки» холдинга перед IPO. О планах по размещению акций этой компании на Мосбирже VK сообщала в декабре.