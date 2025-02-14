Воронежский «Олимп строй» отремонтирует здание грибановской райадминистрации

Воронежское ООО «Олимп строй» Инны Есиной стало победителем открытого конкурса по выбору подрядчика для разработки проектно-сметной документации и капитального ремонта здания администрации Грибановского района Воронежской области. Районный отдел по образованию и молодежной политике заключил с компанией контракт по цене в 70,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Начальная стоимость подряда составляла 71 млн руб. «Олимп строй» стал единственным участником конкурса. Согласно материалам закупки, работы требуется выполнить до конца этого года. Гарантия на объект составит пять лет.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Олимп строй» зарегистрировано в 2016 году в Воронеже с уставным капиталом 11 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство строительно-монтажных работ. Директор компании — Игорь Котляров, единственный владелец — Инна Есина. Выручка за 2023 год составила 71 млн руб., чистая прибыль — 4,5 млн руб.

Результаты конкурса обжаловало местное ООО «СУ Стройрегион» Михаила Бердникова. По мнению компании, заказчик установил слишком жесткие требования к квалификации участника. Комиссия УФАС России признала жалобу обоснованной. Рассматривается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности.

Юрий Голубь