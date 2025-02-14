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Четверо молодых красноярцев задержаны по подозрению в разбое

Следственный отдел СК России по Красноярскому краю возбудил уголовное дело в отношении четверых жителей регионального центра в возрасте 16, 17 и 19 лет. Молодые люди подозреваются в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Как установило следствие, вечером 12 февраля 2025 года подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения «совершали хулиганские действия в отношении прохожих, толкали женщин и детей». Затем они избили двух подростков, у одного из которых потребовали часы, угрожая убийством. В качестве доказательства серьезности своих намерений они продемонстрировали игрушечный пистолет. Свидетелем преступления стала девушка. На ее крик вышли родители, которые попытались вразумить молодых людей. «Фигуранты напали на отца девушки и причинили ему побои»,— сообщили в региональном управлении СКР.

По решению суда все фигуранты дела взяты под стражу.

Михаил Кичанов

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