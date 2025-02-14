Виновной в покушении на убийство троицкого бизнесмена не изменили приговор

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор нижестоящей инстанции в отношении 23-летней жительницы Троицка Полины Иосифовой. Она пыталась организовать убийство бизнесмена Бориса Спиридонова. Подсудимая проведет в колонии общего режима четыре года, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что Полина Иосифова готовила убийство 35-летнего предпринимателя с января прошлого года. В Троицке и Южноуральске она нашла соучастников и пообещала вознаграждение в размере 6 млн руб. Однако довести преступление до конца горожанка не смогла — 11 февраля сотрудники УФСБ России по Челябинской области инсценировали пропажу Бориса Спиридонова и задержали ее.

Южноуральский городской суд признал Иосифову виновной по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к совершению убийства по найму) и помимо лишения свободы приговорил к ограничению свободы на год. Троичанка просила назначить более мягкое наказание, заменив реальный срок на условный. Однако с учетом позиции прокурора ее жалобу оставили без удовлетворения.

По данным источника в правоохранительных органах, Полина Иосифова находилась в близких отношениях с предпринимателем Дмитрием Виноградовым, который владеет троицкими торговыми сетями «Копеечка» и «Первый рядом». Его обвиняют в даче взятки беговой дорожкой мэру города и однофамильцу Александру Виноградову. Борис Спиридонов, по версии следствия, в этом деле был посредником в передаче.

Виталина Ярховска