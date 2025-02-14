В Тюменской области в 2025 году восстановят почти 8 тыс. га леса

В предстоящем сезоне по лесовосстановлению и лесоразведению в Тюменской области будут проведены работы на площади около 8 тыс. га в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», который продолжит действовать в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам господина Моора, проект «Сохранение лесов» работает в Тюменской области с 2019 года и за это время было высажено почти 48 тыс. га леса.

В 2024 году площадь восстановленных насаждений в регионе в 1,5 раза превысила площадь погибших и вырубленных.

Полина Щуцкая