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Тракторист в Удмуртии скончался на рабочем месте

В Удмуртии приступили к расследованию смертельного несчастного случая с трактористом сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба региональной госинспекции по труду.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Установлено, что 10 февраля 54-летний работник упал на пол, передвигаясь между транспортными средствами в стояночном боксе.

Госинспекция по труду устанавливает причины инцидента и выявляет лица, допустившие нарушения требований охраны труда.

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