Тракторист в Удмуртии скончался на рабочем месте

В Удмуртии приступили к расследованию смертельного несчастного случая с трактористом сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба региональной госинспекции по труду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Установлено, что 10 февраля 54-летний работник упал на пол, передвигаясь между транспортными средствами в стояночном боксе.

Госинспекция по труду устанавливает причины инцидента и выявляет лица, допустившие нарушения требований охраны труда.