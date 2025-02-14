Тракторист в Удмуртии скончался на рабочем месте
В Удмуртии приступили к расследованию смертельного несчастного случая с трактористом сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба региональной госинспекции по труду.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Установлено, что 10 февраля 54-летний работник упал на пол, передвигаясь между транспортными средствами в стояночном боксе.
Госинспекция по труду устанавливает причины инцидента и выявляет лица, допустившие нарушения требований охраны труда.