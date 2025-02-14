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В производство кирпича и тротуарной плитки в Башкирии инвестируют 150 млн рублей

Правительство Башкирии заключило соглашение о защите и поощрении инвестиций (СЗПИ) с компанией «Башстройтранс», сообщает пресс-служба Корпорации развития республики. Компания планирует организовать в Уфимском районе производство вибропрессованных изделий. Объем инвестиций — 150 млн рублей.

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

«В перспективе предприятие будет производить различные виды вибропрессованных изделий: тротуарную плитку, кирпич, стеновые камни, брусчатку»,— рассказал генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов. Продукцию планируется поставлять заказчикам из Башкирии и соседних регионов, отметил он.

Специалисты Корпорации провели анализ земельного участка на соответствие заявленным параметрам, а также проработали вопрос с Фондом развития промышленности республики по льготному заемному финансированию.

Ранее проект был включен в Перечень приоритетных. Это гарантирует инвестору ускоренное получение мер господдержки.

Майя Иванова

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