В ФК «Сочи» перешел полузащитник «Уфы» Пасевич

Полузащитник Роман Пасевич стал игроком «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

25-летний игрок родился в поселке Визды Витебской области Республики Беларусь. Последним клубом новичка «Сочи» была «Уфа». В текущем сезоне Первой лиги Роман сыграл в 21 матче, забил один мяч и отдал четыре голевых передачи.

После 21-го тура в ФНЛ «Сочи» имеет в активе 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. Первый матч после зимней паузы сочинцы сыграют на стадионе «Фишт» 3 марта против саратовского «Сокола».

Евгений Леонтьев