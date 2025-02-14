Минкульт: ошибка в имени Дантеса будет исправлена в ближайшие дни

Первый замминистра культуры Сергей Обрывалин сообщил, что ведомству в течение следующей недели удастся исправить в официальных документах неправильные инициалы Жоржа Шарля Дантеса, который смертельно ранил на дуэли поэта Александра Пушкина. По словам господина Обрывалина, в этот срок в правительство и Минкультуры поступят результаты историко-культурной экспертизы и документы, подтверждающие исправление ошибки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Речь идет о документах правительства, Минкульта и петербургского Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). В них объект культурного наследия числится под названием «Место, где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Э.». Предположительно, по ошибке был указан герой романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» Эдмон Дантес.

13 февраля депутат Олег Смолин (КПРФ) рассказал «РИА Новости», что председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил председателя комитета по культуре Ольгу Казакову разобраться, является ли неправильное написание «грубой ошибкой» или «вопиющей безграмотностью». После этого в Минкульте сообщили, что корректировать приказы о регистрации объектов культурного наследия можно только в случае выявления технических ошибок, для чего нужно провести государственную историко-культурную экспертизу. Проводить ее будет КГИОП.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Он вам не Эдмон».

Полина Мотызлевская