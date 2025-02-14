«Лепестки роз — это одно из самых слабых мест программы»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как стремление создать особенную атмосферу для свидания может обратиться комичной или даже трагичной ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: DPA / ТАСС Фото: DPA / ТАСС

Сегодня 14 февраля. Давайте поговорим о самых плохих романтических предложениях отелей. «Мы с мужем заказали однодневный спа для двоих,— пишет пользовательница отзыв об одном из отелей бразильского Рио-де-Жанейро. — Они забыли нас предупредить, что основной спа находится на ремонте, массажные столы поставили в какой-то маленькой комнате. А дальше должна была быть ванна с лепестками роз, на деле оказавшимися жухлыми, как будто их использовали уже не в первый раз». Звучит чудовищно.

Как писал в своей статье для Today Питер Джон Линдберг, лепестки роз — это вообще одно из самых слабых мест романтической программы. Потому что звучит прекрасно, но на деле часто это оказываются лепестки роз в холодной ванне, потому что ее слишком рано наполнили, или лепестки на скользком мраморном полу, которые травмоопаснее банановой шкурки. Строго ругает автор и такое распространенное романтическое предложение отелей как ночь под звездным небом. Как говорит Питер, оборачивается это чаще ночью в компании с огромным количеством комаров.

Расскажу о двух своих опытах. Первый из тайского Pimalai, где я отдыхала с детьми, в то время как бедная пара романтиков пыталась получить ужин на пляже. Поскольку ужин был заявлен как романтический, то им высыпали те самые лепестки и нарисовали сердечко вокруг стола. Одна ошибка — сделали это в самом центре пляжа, и мои дети стали пририсовывать вокруг сердечка человечков и играть с лепестками. Объяснить им, что это трогать не нужно и рисовать ничего вокруг не стоит, было решительно невозможно. Другая история из отеля Datai на Лангкави. Я имела неосторожность надеть на пляж длинное белое платье. А в это время пара влюбленных решила устроить свою свадебную церемонию. Был довольно комичный момент, когда я выходила в своем платье, и персонал отеля начал закидывать меня (угадайте чем), правильно, лепестками роз.

Анна Минакова