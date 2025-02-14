Путин поддержал Развожаева в желании переизбраться губернатором Севастополя

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Во время разговора глава региона заявил о желании пойти на новый срок. Президент его поддержал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«За последние годы сделано немало, если не сказать много, и сделано много под Вашим руководством. Поэтому я, безусловно, пожелал бы Вам удачи на новом сроке работы в качестве губернатора Севастополя. Разумеется, при условии, если люди окажут Вам поддержку и доверие»,— сказал губернатору президент (цитата по сайту Кремля).

Михаил Развожаев возглавляет Севастополь с 11 июля 2019 (в качестве врио, а с 2 октября 2020 как губернатор). Выборы главы Севастополя пройдут в сентябре. Господин Развожаев намерен баллотироваться от партии «Единая Россия».