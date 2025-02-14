Школьники из Сочи стали призерами всероссийской олимпиады по французскому языку

В Краснодаре прошла церемония награждения победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, где 10 учащимся из Сочи вручили награды. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Церемония награждения прошла в Кубанском государственном университете. Среди победителей — семиклассница Анна Виноградова из школы №24, воспитанница Центра творческого развития и гуманитарного образования. Школьница заняла первое место в своей категории.

Призовые места также заняли учащиеся гимназии №1: Дарья Терещенко, Мария Дорякина, Матвей Мак и Эрика Казилова из гимназии «Школа бизнеса», Кира Колоколова, Всеволод Подрепный и Арсений Липанов из гимназии №5, а также Эвелина Пятина из гимназии №8 и Биата Сащенко из вечерней школы №1.

Победители и призеры, которые набрали необходимые баллы, будут представлять Краснодарский край на финальном этапе олимпиады в Москве. Мероприятие пройдет с 15 по 20 марта.

Мария Удовик