Бухгалтер нижегородского кафе отдала аферистам 6 млн рублей

В Нижнем Новгороде бухгалтер кафе поверила мошенникам, которые предложили ей заработать на инвестициях в ценные бумаги и потеряла почти 6 млн руб. По данным полиции, аферисты убедили нижегородку, что чем больше будет первоначальный взнос, тем больше прибыли она получит.

В результате потерпевшая оформила кредит на 5,9 млн руб., добавила свои 55 тыс. руб. и перевела все деньги на указанные ей специальные счета.

Не получив обещанной прибыли и потеряв связь с лжеброкером, потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Андрей Репин